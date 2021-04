Sachsens früherer Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hat am Mitwoch die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig erhalten. Der 91-Jährige nahm die Auszeichnung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in der Dresdner Staatskanzlei entgegen. Die Universität ehrte damit nach eigenen Angaben das Lebenswerk Biedenkopfs. Der CDU-Politiker habe vor allem Verdienste um die Entwicklung der ostdeutschen Hochschullandschaft, hieß es. Die Leipziger Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verleiht den Titel nach eigenen Angaben zum zehnten Mal.

Auch Sachsens amtierender Ministerpräsidet, Michael Kretschmer, nahm an der Verleihung teil. In einer Rede würdigte er Biedenkopf als ersten Ministerpräsidenten nach der Wiedergründung des Freistaats Sachsen. Er habe den Menschen Selbstbewusstsein gegeben. "Seine Vision war es, Sachsen auch auf dem Gebiet der Wissenschaft wieder an die Spitze zu führen", sagte Kretschmer.