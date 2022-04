Das rund zwei Hektar große Grundstück in der Friederikenstraße im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen war 2014 an einen Investor aus Probstheida verkauft worden. Nun soll es als Unterkunft für Geflüchtete aus den Kriegsgebieten in der Ukraine dienen. Das Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 7.200 Quadratmetern sei laut einer Vorlage dafür geeignet, rund 280 Personen unterzubringen. "Neben Einzel- und Doppelbelegungen sind Familienbelegungen möglich", heißt es in dem Dokument aus dem Neuen Rathaus. Zudem ließen sich auf den benachbarten Freiflächen zusätzliche Wohncontainer aufstellen.