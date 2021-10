Wer ist "the nu company"? Die jungen Hersteller von "nucao" haben 2017 ihre in Dresden ihre eigene Manufaktur entwickelt. Schnell fassen die Produkte in Bioläden Fuß. Das Team wächst, zieht nach Leipzig. Die Produkte landen in den Regalen von DM und Rewe. Im Jahr 2019 wird aus "nucao" das Unternehmen "the nu company".