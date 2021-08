Caches können im Park, in der Stadt, mitten auf dem Land - eigentlich überall versteckt sein. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Der Tochter ist langweilig. Sechs Wochen Ferien, irgendwann fällt einem zum Ende des Urlaubs nix mehr ein, wie man mit seinen Liebsten die freie Zeit verbringen will. Vor allem, wenn das Kind frei hat, man selbst aber wieder arbeiten muss. Auf meiner Stundenuhr gibt es an diesem Tag wenig Raum für freie Zeit. Ein Tagesausflug fällt daher leider flach. Dennoch will ich mit meiner Tochter etwas Schönes erleben.



Geocaching schlägt der Nachwuchs da plötzlich vor. Geocaching oder besser Schnitzeljagd. Mit Grausen denke ich an unsere letzte Aktion in diesem Metier. Stundenlang sind wir damals durchs Unterholz gerobbt und haben außer Müll - und später Kratzern an uns - nichts gefunden. Das war allerdings vor vielen Jahren. Vielleicht waren wir mit der GPS-Technik damals auch heillos überfordert und der versteckte Schatz hat sich im Gebüsch heimlich über uns lustig gemacht. Nun denn, Geocaching soll es also jetzt sein. Die erste Frage die ich mir stelle: Wo finde ich Geocaches in meiner Nähe und wie komme ich dort hin?

Einmal runter laden und dann los

Kurze Recherche im Internet. Die meisten Caches (Verstecke) in Deutschland sind bei Geocaching.com und Opencaching.de eingetragen. Kurzerhand melde ich mich auf der Seite an. Die Web-App ist kostenlos und scheint einfach zu bedienen sein. Aus den bereits oben erwähnten zeitlichen Gründen entscheide ich mich für eine Schatzsuche in der Nähe. "Geocaching im Wildpark? Da muss man rätseln, danach noch ein wenig rechnen und kann Tiere schauen," schlage ich der 16-jährigen Tochter vor. Wenn Blicke töten könnten. Ich setze noch mal an: "Ok. Wie wäre es denn mit einem Versteck hier im Park, oh schau mal, in der Innenstadt gibt es auch einige!" Die Leipziger Innenstadt hat gewonnen, da wir durch den Park müssen, können wir ja auch gleich nach dem Versteck an der Parkbühne suchen. Also schnappen wir uns unsere Fahrräder und radeln los. Den Weg in den Park schaffen wir auch ohne Navigation mittels der App. Verstecke in der Nähe sind am Besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Wer suchet der findet - nicht

Im Park, genauer im Clara-Zetkin-Park, stellen wir die Fahrräder an der Parkbühne ab. Dann der Blick auf die App. Wir sind als weißer Punkt mit Pfeil markiert. Von uns weg verläuft eine gestrichelte Linie, die den Weg zum Versteck anzeigt. Oben drüber stehen die Angaben in Meter (oder auch Kilometer), wie weit es noch bis zum Schatz ist. Über die App erfahren wir zu diesem versteckten Schatz noch mehr: Gesucht wird ein Cache in Größe einer Filmdose. Darin müsste ein Logbuch liegen. Das Versteck soll den Angaben zufolge leicht zu finden sein. Auch das Gelände wird beschrieben - flach, jedoch wahrscheinlich nicht rollstuhltauglich. Die App bietet also auch Hinweise zu den Verstecken. Und manchmal sind sogar Fotos als Spoiler hinterlegt. Das Finden kann ja gar nicht so schwierig sein, denke ich.