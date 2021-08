Den ganzen Vormittag haben Bernd Walther und das Team vom Kletterpark Markkleeberg damit verbracht, auf das Regenradar des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig-Holzhausen zu schauen. Walther ist Leitender Mitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW), die den Kletterpark am Markkleeberger See betreibt, und mit ihm bin ich eigentlich zum Klettern und Golfen verabredet. "Wir mussten heute Morgen schon einigen Gästen absagen, weil es in Strömen regnet", berichtet er. Doch dann um die Mittagszeit zeigt sich der Regensommer von seiner sonnigeren Seite und die Klettergruppen des Nachmittags können pünktlich starten.

Klettern ohne Wald und Berglandschaft

Das Außergewöhnliche an diesem Kletterpark im Süden Leipzig ist das sogenannte Panorama-Klettern: Von einer großen Plattform in der Mitte aus gehen jeweils leichte, mittlere und schwere Parcours in zwei, fünf und elf Metern auf drei Etagen übereinander wie Magistralen ab. Von jeder Ebene aus hat man einen Blick über den See. Dabei gilt: Je höher, desto besser der Blick! Nach oben gelangt man entweder über eine Strickleiter oder über eine breite Leiter, die stabil in den Boden und in die Plattform eingelassen ist. Oben gilt Rechtsverkehr und immer ist man mit mindestens einem Karabiner gesichert.

Vertraut machen mit Gurt und Karabinern

Doch bevor es ans Klettern geht, wird angegurtet und Ordnung in das Karabiner-Chaos gebracht. "Jeder Gast bekommt eine etwa dreißigminütige Einweisung und darf danach maximal zwei Stunden klettern. Den meisten reicht diese Zeit auch, vor allem die Kinder sind danach ziemlich kaputt", erzählt Bernd Walther. Ich selbst habe schon einige Erfahrungen mit Kletterparks im Wald gesammelt und würde mich als körperlich fit beschreiben, doch dieses freistehende Klettergerüst ist Neuland für mich.