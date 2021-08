Mein wichtigster Tipp für Eltern ist in diesem Zusammenhang: Falls Sie einen Ausflug mit kleinen Kindern in den Schlosspark planen, sollten mindestens zwei Erwachsene anwesend sein. Nur so können Sie sicherstellen, dass eine oder einer es so gut haben kann wie ich an diesem Nachmittag. Die andere erwachsene Person wird hingegen ins Schwitzen kommen: Es gibt einen Wald, eine künstlich angelegte Burgruine, viele tausend Wurzeln und verschlungene Pfade. Kurz, es ist ein Kinderparadies.