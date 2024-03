Beuteschema: Große teure Autos

Die drei verurteilten Männer hatten es vor allem auf den Multivan von VW abgesehen, in einigen wenigen Fällen knackten sie auch Audis. Ihre Beute fanden sie vor allem zu Beginn des Jahres 2023 in Leipzig, aber auch in Halle und Hannover.

Die Handschellen der Polizei klickten schließlich Anfang Februar in Leipzig an einer Tankstelle an der Merseburger Straße. Dorthin war die Polizei Marek J. gefolgt, nachdem sie zuvor beobachtet hatte, wie er einen geknackten VW T6 aus der Hauptmannstraße bestieg und losfuhr.

Spuren der Täter

Die Nachweise für all die Taten geben einen Einblick in die Möglichkeiten heutiger Polizeiarbeit. So wurden in den beschlagnahmten Handys der Täter E-Mails und Standortdaten gesichert, auch bereits gelöschte Fotos und Notizen wurden wieder sichtbar gemacht und gaben Hinweise auf die Verbrechen.

Die Auswertung von Funkzellendaten bestätigte die Anwesenheit an den jeweiligen Tatorten. In einem Fall hatte sich zudem das Handy eines der Verurteilten via Bluetooth mit dem gestohlenen Fahrzeug verbunden und so Spuren hinterlassen. In einem anderen Fall war das Betriebssystem im Fahrzeug auf polnisch umgestellt worden.