In Leipzig ist im Mordprozess gegen einen 21-Jährigen am Freitag der Urteilsspruch gefallen. Der Angeklagte wurde zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im vergangenem Januar einen 19-Jährigen auf einem Feld in Schkeuditz gezielt mit einem Kopfschuss getötet hatte. Er habe an eine größere Menge Drogen kommen wollen, die er verkaufen wollte, um Schulden loszuwerden.