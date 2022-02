Sechs Jahre nach den Neonazi-Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz ist am Freitag ein suspendierter JVA-Beamter wegen schweren Landfriedensbruchs verurteilt worden. Das Amtsgericht verurteilte den heute 36 Jahre alten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Es bestünden keinerlei Zweifel, dass der Angeklagte Teil der Randalierer gewesen sei, begründete die Richterin das Urteil.

Am 11. Januar 2016 waren mehr als 200 vermummte und mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Menschen durch den politisch vorwiegend linksorientierten Stadtteil Connewitz marschiert. Dutzende Schaufensterscheiben wurden damals eingeschlagen und Autos beschädigt. Die Schadenssumme belief sich auf mehr als 100.000 Euro. "Der Aufmarsch hatte ein erhebliches Gefahrenpotenzial", betonte die Richterin. Sie folgte in ihrem Urteilsspruch der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zudem muss der Angeklagte 3.000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz bezahlen.