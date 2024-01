Darum kann "harmloses" Trockeneis gefährlich werden - Als Trockeneis wird festes, mindestens -78,5° C kaltes Kohlenstoffdioxid (CO2) bezeichnet.



- Trockeneis geht bei Raumtemperatur in gasförmiges

CO2 über.



- Aus Trockeneis freigesetztes gasförmiges CO2 kann zur Erstickung führen.



- CO2 verdrängt den Sauerstoff der Luft. Die Folge: Der Sauerstoff in der Atemluft wird verringert. Gleichzeitig wird in der Lunge die Aufnahme von Sauerstoff in die roten Blutkörperchen behindert.



- Bei erhöhter CO2-Konzentrationen in der Atemluft kann es zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn oder im Gewebe kommen, eine Folge sind

Kopfschmerzen sowie Schwitzen, Kurzatmigkeit, Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Sehstörungen, Zittern, bzw. Bewusstseinsstörungen.



- Ab einer bestimmten Konzentration wirkt es narkotisch und kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod durch Ersticken innerhalb weniger Minuten führen. Insitut für Risikobewertung