Im August des vergangenen Jahres hatte es zwei Vorfälle gegeben, bei denen Pappkartons, die auf dem Gehweg lagen, explodierten waren. Dabei wurden zwei Passanten verletzt und erlitten Verbrennungen. Außerdem wurden Sprengsätze, die nicht explodierten, in der Stadt gefunden - zum Beispiel in der Nähe einer Schule und in einem Altkleidercontainer.

Als es dann am 11. Oktober 2022 zur Verpuffung in einer Wohnung in der Alexanderstraße im Leipziger Stadtteil Zentrum-West kam, stieß die Polizei dort in der Wohnung auf 43 selbstgebastelte Sprengfallen. Woher das Material stammt, ist laut Polizei unklar. Er hatte sich bei Arbeiten an den Sprengsätzen selbst verletzt.