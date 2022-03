US-Botschafterin zu Besuch Amy Gutmann in Leipzig

Die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, ist zu ihrem Antrittsbesuch in Leipzig zu Gast. Hier will sie sich unter anderem ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Im März hatte sie die Botschaft in Deutschland angetreten. Sie ist die erste Frau in diesem Amt.