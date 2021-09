Terroranschläge US-Konsulat in Leipzig gedenkt der Opfer von 9/11

Am Sonnabend wurde im US-Generalkonsulat in Leipzig an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten gedacht. Gemeinsam mit 80 Gästen erinnerte Generalkonsul Ken Toko an die Opfer, Hinterbliebenen sowie Helferinnen und Helfer. Gleichzeitig dankte er den Verbündeten für ihre "uneingeschränkte Unterstützung" nach den Anschlägen vor 20 Jahren . Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier von einem Streichquartett der Leipziger Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy".

Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 kamen US-Behörden zufolge rund 3.000 Menschen ums Leben. Al-Quaida-Terroristen entführten an diesem Tag mehrere Flugzeuge. Zwei von ihnen flogen sie in die Türme des World Trade Centers, die wenig später in sich zusammenstürzten. Ein weiteres Flugzeug stürzte in das Pentagon, den Hauptsitz des Auslandsgeheimdienstes CIA. Ein viertes Flugzeug stürzte auf einem Feld in der Nähe von Shanksville ab und verfehlte sein Ziel, das bis heute nicht bekannt ist. US-Behörden nehmen an, dass das Weiße Haus oder das Kapitol in Washington D.C. damit angegriffen werden sollte.