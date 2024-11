Angst ist alles, was Robert Moore einfällt, wenn er an die Wahl in seiner Heimat denkt: "Das ist genau das, was wir alle spüren. Niemand weiß, was morgen oder in den nächsten Tagen passiert und was die Wahlergebnisse sein werden." Moore ist Gastpfarrer der Leipziger Thomaskirche und lebt seit achteinhalb Jahren in Leipzig.