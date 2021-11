Graffiti und Zerstörung Weihnachtsmarkt-Buden in Leipzig beschmiert

Auf dem stillgelegten Weihnachtsmarkt in Leipzig sind zahlreiche Hütten beschädigt worden. Wie Marktamtsleiter Walter Ebert bestätigte, wurden Buden mit Graffiti besprüht, es wurden Tannenbäume gestohlen, Stromkabel zerstört und Leuchtdekoration beschädigt. Die Täter haben Teile der Beleuchtung entwendet, so Ebert weiter. Es wurden Nägel in elektrische Leitungen geschlagen.