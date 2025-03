Für die neue Show im Leipziger Krystallpalast hat Urs Jäckle 13 Bilder von Otto Dix für die Varetié-Bühne inszeniert.

Das bunte Programm knüpft an die erfolgreiche Dix-Show in Gera im Jahr 2022 an.

Inhaltlich geht es weniger um historische Parallalen zu Dix' Schaffenszeit als vielmehr um gelungene Unterhaltung.

Das Leipziger Krystallpalast Vartieté setzt in seiner neuen Bühnenshow Werke des Künstlers Otto Dix um. Ausgangspunkt der Inszenierung von Urs Jäckle sind bekannte Bilder des in Gera geborenen Malers, der zu den wichtigsten Vertretern des "Verismus" zählt. Vor allem die schillernde Nacht- und Halbwelt der Weimarer Republik findet ihren Weg auf die Varietébühne.

Insgesamt 13 Gemälde von Otto Dix hat Jäckle, der künstlerische Leiter des Hauses, inszeniert. Auf der Bühne sind dabei sieben Artisten im Einsatz. Hinzu kommen die Sängerin und Conférencière Stine Fischer sowie eine Live-Band mit vier Musikern.

Unter den Bildern, die sich dem Publikum nun in Bewegung und Klang übersetzen, sind auch die "Hafenszene" des Malers von 1922 und das Gemälde "Matrose und Liebchen" von 1922/23. Beide schildern Matrosen zwischen See und Landgang. Den Matrosen verkörpert der Kraftjongleur Thomas Staath. Die Zuschauer sind offensichtlich begeistert von Staaths Körperkräften, die sich optisch passend in den gnadenlosen Realitätssinn des Malers einfügen.

Regisseur Urs Jäckle wollte Dix' Tanz auf dem Vulkan auf die Bühne bringen, wie er MDR KULTUR sagt: "Über die Jahre haben wir uns vom klassischen Nummernvarieté entfernt. Inzwischen ist das inszenierte Theater, das sich jedes Mal auch ein bisschen neu erfinden möchte."

Bereits 2022 führten Jäckle und sein Team die Dix-Show in Gera auf. Der Maler wurde hier 1891 geboren. Das Spiegelzelt war für alle Vorstellungen ausverkauft. Das Erfolgsrezept beschreibt Ulrike Lorenz, ausgewiesene Dix-Expertin und Chefin der Klassikstiftung Weimar, so: "Meine Erfahrung ist, wenn Originalwerke in einen größeren gestalterischen Zusammenhang eingebracht werden, dass man Menschen besser mitnehmen kann."

Lorenz hat jüngst die neue Dix-Dauerschau für Geras Orangerie ebenfalls mit viel Lichteffekten konzipiert. Das Rezept scheint auch im Krystallpalast Varieté aufzugehen. Das Publikum klatscht mit, wenn "Suleika, das tätowierte Wunder" alias Julia Katharina Wutte Luftakrobatik zeigt oder Naomi Brenkman und Ottavio Gesmundo als "Zwei Artisten" – laut Dix "Verächter des Todes“ – mit Peitschen aufeinander losgehen und mit Armbrüsten schießen.

Zu erleben ist auch Dix` Großstadt-Tryptichon aus Stuttgart: mit Salon, Jazz-Band, Reichen, Schönen aber auch Kriegskrüppeln – ein Schlüsselbild der Weimarer Republik. Jedes Dix-Bild präsentieren die Artisten zunächst in eingefrorener Position relativ nah am Original, um dann der Dynamik ihrer ureigenen Artistik-Darbietungen nachzugehen. Die sind laut Jäckle auch für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Es sei auch früher nicht so gewesen, dass es im Varieté immer "sündig" zuging, sagt er: "Das ist ein Klischee, das wir vom Varieté in den 20er Jahren haben!"

Die Frage, ob er in seinem Varieté-Programm die Parallele zu den 20er Jahren ziehen wolle, in der die Welt am Abgrund tanzte, verneint der Regisseur. In einem Varieté gehe es hauptsächlich um Unterhaltung. Dazu anregen, sich mit Dix' Bildern stärker auseinanderzusetzen, wolle sie Show aber schon.