Bei einem Busunglück in Venedig ist eine Leipzigerin ums Leben gekommen. Das melden " Leipziger Volkszeitung " und " Bild.de ". Demnach ist eine 32 Jahre alte Arzthelferin bei dem Unfall gestorben. Ihr 33 Jahre alter Mann liege schwerverletzt im Koma. Zwei Kinder der Familie, eine vierjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge, hätten Knochenbrüche erlitten und seien operiert worden. Der Bus war auf einer Hochstraße von der Fahrbahn abgekommen und zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Insgesamt gab es bislang 21 Todesopfer. Das Auswärtige Amt in Berlin geht derzeit von drei deutschen Staatsangehörigen unter den Opfern aus. "Weitere fünf deutsche Staatsangehörige wurden verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung", hieß es am Freitag aus dem Auswärtigen Amt.