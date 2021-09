Erstes großes Veranstaltungswochenende Leipzig lebt auf

Das gab es seit Langem nicht mehr: Das letzte Septemberwochenende in Leipzig wird zu einem Wochenende der Feste und Veranstaltungen und soll Tausende in die Innenstadt locken. Gleich drei große Ereignisse stehen auf dem Programm, von denen schon jedes einzelne für sich genügend Publikum zwischen Augustusplatz und Brühl spülen würde. Am Freitag beginnen die Markttage, am Samstag feiert das Händlerfest Open City Premiere. Und am Samstagabend wird das erste Honky Tonk seit 2019 in den Kneipen der Stadt gefeiert.