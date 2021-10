Im Streit um Zinsnachzahlungen an Prämiensparer haben Verbraucherschützer am Freitag vor der Leipziger Sparkasse protestiert. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (Az. XI ZR 234/20), wonach Betroffenen Zinsnachzahlungen zustehen können, in einzelnen Fällen im viertstelligen Bereich. Die Verbraucherzentrale Sachsen und andere Organisationen werfen den Banken vor, die Auszahlungen zu verschleppen. Die Leipziger Sparkasse hatte Anfang des Monats erklärt, das Urteil habe mögliche Ansprüche noch nicht abschließend geklärt.