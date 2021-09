Eine unbekannte Frau hat am Montagnachmittag in der Großdeubener Straße in Zwenkau ein neun Jahre altes Mädchen angesprochen. Die Mutter des Kindes hatte deshalb nach Polizeiangaben am Mittwoch das Polizeirevier in Borna aufgesucht. Das Mädchen war am Montag mit seinem Roller unterwegs, als es die unbekannte Frau kurz vor einem Kreisverkehr in ein Gespräch verwickelte. Laut Polizei soll sie dabei vorgegeben haben, eine Bekannte der Familie zu sein. Im Laufe der Unterhaltung habe sie das Kind umarmt, hieß es. Wenig später ließ die Unbekannte von dem Mädchen ab und es konnte nach Hause gehen. Der Begleiter der Frau habe etwas abseits an einem weißen Fahrzeug gewartet.