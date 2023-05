Zum Internationalen Frauentag am 8. März machen Frauen auf ihre Rechte und auf fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. (Archivbild)

Zum Internationalen Frauentag am 8. März machen Frauen auf ihre Rechte und auf fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. (Archivbild) Bildrechte: imago images/snapshot

Der 8. März soll auch in Sachsen zum Feiertag werden. Das möchte Verdi mit einem Volksantrag erreichen und sammelt dafür bis Ende August Unterschriften, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Damit der Antrag erfolgreich ist, sind 40.000 Unterschriften nötig. Kommen diese zusammen, kann der Antrag im Sächsischen Landtag eingereicht werden.

Mit dem Frauentag als Feiertag soll Verdi zufolge darauf aufmerksam gemacht werden, dass etwa die Bezahlung aber auch Sorgearbeit, wie etwa in Pflege- und Gesundheitsberufen, zwischen den Geschlechtern noch immer ungleich verteilt seien. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Frauentag am 8. März bereits ein Feiertag.