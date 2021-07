Der Einzelhandel streikt. Allerdings ziemlich versteckt. Rund 100 Verkäuferinnen und Verkäufer stehen auf einem Hinterhof des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Leipzig. Sie machen Lärm, anstatt zu arbeiten. Mit solchen kleinen Aktionen versucht die Gewerkschaft Verdi schon seit Wochen, Druck aufzubauen. Nun soll der Druck größer werden – und sichtbarer.

Zwei Streikende erzählen, warum sie höhere Löhne fordern: "Hallo, ich bin der Mike von Netto. Und ich wünsche mir von der aktuellen Tarifrunde mehr Gehalt. Denn wir waren in der Krise da und haben die Läden am Laufen gehalten." Und: "Hallo, ich bin die Andrea von Kaufland. Ich wünsche mir von der Tarifrunde, dass nicht mehr nur geklatscht wird. Strom, Wasser, Mieten. Das wird alles teurer. Dafür wollen wir mehr verdienen."

Insgesamt gibt es in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 280.000 Verkäuferinnen und Verkäufer. Verdi fordert für sie in diesem Jahr 4,5 Prozent mehr Lohn, plus 45 Euro je Monat pauschal obendrauf. Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago sagt, das sei angemessen. Der Einzelhandel habe im letzten Jahr wahnsinnig viele Umsätze gemacht. Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel und im Möbelhandel habe es "super Gewinne" gegeben: "Daran sollen die Beschäftigten beteiligt werden", sagt Lauenroth-Mago.