Am DHL-Hub am Flughafen Halle/Leipzig wird am Freitag erneut gestreikt. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Der Warnstreik läuft seit 4:30 Uhr und soll bis Mitternacht dauern. Hintergrund sei die ergebnislose erste Runde der Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn und Ausbildungsvergütung. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Streik den Forderungen mehr Nachdruck verleihen. DHL hält die Forderungen für unrealistisch.