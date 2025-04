Der Markkleeberger Reitverein um Betreiber Sven Deutrich und seine Familie machen eine schwierige Zeit durch. Der leidenschaftliche Pferdezüchter sieht sich durch die Behörden an den Pranger gestellt: "Ich stehe als Tierquäler da, was ich - weiß Gott - nicht bin. Unsere Tiere sind gesund und das ist ja letztendlich ausschlaggebend", berichtet er im Gespräch mit MDR SACHSEN.



Das Leipziger Verwaltungsgericht hatte sich in seinem Urteil zum Haltungsverbot Mitte April auf Schilderungen durch das Veterinäramt berufen. Da war von Schlamm, Kot, fehlendem Witterungsschutz und keinen "trockenen Liegeflächen" die Rede.