Umwelt Rotbraunes Wasser in Leipziger Seen keine Gesundheitsgefahr

Das Phänomen beschränke sich derzeit im Leipziger Seenland auf den Markleeberger und den Störmthaler, sowie den Hainer See im Norden und sei gesundheitlich unbedenklich, so Hermann. Auch Mike Krenz, Hafenmeister am Markkleeberger See, hält das eisenhaltige Wasser für ungefährlich. Lediglich die Ablagerungen an den Böden der Bote seien unschön. Aber man habe bereits Abhilfe im Blick, sagt Krenz. So werde der See im Frühjahr und im Herbst abgekalkt.