Bei einer Verfolgungsfahrt in Leipzig ist im Juli ein Mann in einem Auto von der Polizei angeschossen worden. Das habe sich im Nachgang in den Ermittlungen gezeigt, teilte die Polizei in Leipzig am Donnerstag mit. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der 37-Jährige bei einen Unfall mit einem Streifenwagen verletzt worden war.