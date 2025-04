Die Polizei hat einen mutmaßlichen Autodieb nach einer Verfolgungsjagd in Leipzig festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten die Beamten den 38 Jahre alten Mann am Dienstagnachmittag in Leipzig-Eutritzsch kontrollieren. Der Autofahrer habe daraufhin das Anhaltesignal der Polizei missachtet und sei mit hoher Geschwindigkeit über die Delitzscher Straße geflüchtet.

