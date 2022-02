Täter und Opfer sind nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 16 Richtung Eutritzsch eingestiegen. Der Täter folgte der Frau demnach an der Haltestelle Eutritzscher Zentrum aus der Bahn, bedrohte sie und zwang sie zu sexuellen Handlungen. Gegen 23.30 Uhr soll der Täter auf der Berliner Straße an der Haltestelle "Apelstraße" von ihr abgelassen. Es sei nicht bekannt, in welche Richtung er sich entfernte.