Um weitere Daten zum Radverkehr in Leipzig zu bekommen, zählen ab dieser Woche zwei neue Messstationen vorbeifahrende Radfahrerinnen und -fahrer in Echtzeit - sichtbar für jeden Passanten. Die Messpunkte, die stadtein- und -auswärts am Grimmaischen Steinweg stehen, sind mit digitalen Displays ausgestattet. Über diese lasse sich ablesen, wie viele Fahrräder an der Stelle am Tag und im ganzen Jahr vorbeifahren, informierte das Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt.