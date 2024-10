Zudem treffen sich ab Mittwoch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Jahreskonferenz in Leipzig. Denn Sachsen hat seit dem 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) für ein Jahr inne. Die Politiker-Beratungen an mehreren Veranstaltungsorten, vor allem aber in der geschichtsträchtigen Kongresshalle am Zoo, gehen bis Freitagnachmittag.