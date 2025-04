In Leipzig ist die Prager Straße zwischen "An der Tabaksmühle" und Friedhofsgärtnerei gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am Schienennetzt, der Kanalisation, der Straße und den Radwegen. Laut der Stadt Leipzig dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres an. In dieser Zeit wird der Autoverkehr, der von Südosten in und aus der Stadt rollt, vor allem über die Connewitzer Straße und den Leipziger Süden umgeleitet.