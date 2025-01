Unser Hörer James Parsons muss jetzt ganz stark sein. Denn er hat recht mit seinem Eindruck über die Lage in der Leipziger Südvorstadt: "Der ist an dieser Stelle so gewollt. Wir gucken, dass wir den ÖPNV bevorzugen. Das heißt, dass dort, wo es nötig ist, der Autoverkehr auf die Straßenbahnen und Busse warten muss", sagt Michael Jana, Leiter des Leipziger Mobilitäts- und Tiefbauamtes.