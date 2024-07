Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) testen in den nächsten Monaten neue bargeldlose Ticketautomaten in ihren Fahrzeugen. So könnten auch Gelegenheitsfahrer spontan und zuverlässig Fahrkarten kaufen, teilten die LVB mit. Daneben hätten die Kunden weiterhin die Möglichkeit, an stationären Automaten und in den Servicezentren mit Bargeld zu bezahlen.