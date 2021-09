In Leipzig werden am Sonnabend Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" erwartet. Im Stadtzentrum, in der Südvorstadt und im Stadtteil Connewitz kann es nach Angaben der Stadt zwischen 14 und 19 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen. Der Demonstrationszug startet demnach am Johannisplatz und führt über den Augustusplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz und die Karl-Liebknecht-Straße zum Connewitzer Kreuz. Über die genaue Route informiert die Stadt hier.