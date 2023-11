Dieses Risiko werde durch eine anhaltende Konzentration im Buchhandel verschärft, so Michael Faber weiter. "Die Buchhandlungslandschaft in vielen deutschen Großstädten wird von großen Ketten wie Thalia, Hugendubel, Osiander und anderen dominiert. Listungen im dortigen Sortiment sind erst bei größeren Umsatzerwartungen überhaupt möglich. Das können wir nicht mehr bedienen."

Dieser Trend zur Übernahme inhabergeführter Buchhandlungen durch die großen Ketten setzt sich mittlerweile auch in mittelgroßen Städten fort. Jüngstes Beispiel, sagt Michael Faber, ist Nordhausen. "Dort hatten wir noch bis letztes Jahr das eigentümergeführte Buchhaus Rose, mit dem wir kontinuierlich Umsätze machten. Das ist jetzt plötzlich eine Filiale von Thalia. Damit hat diese Stadt mit annähernd 45.000 Einwohnern nur noch zwei Buchhandlungen – beide von Thalia."

Verlagsleiter Michael Faber hofft dennoch, dass sich eine Perspektive für sein Unternehmen ergibt. Konkrete Pläne nannte er dabei nicht. In der jetzigen Situation dürfe es keinen Plan B geben, so Michael Faber weiter, "weil ich sonst Kraft absorbiere, die notwendig ist, um das Verfahren zum bestmöglichen Ergebnis gerade für die geistigen Urheber zu führen."

Der Verlag Faber & Faber wurde 1990 von Michael Faber und seinem Vater Elmar in Berlin gegründet. Im Zuge der Buchmesse im Frühjahr 1994 eröffneten sie den Standort Leipzig. Ein Jahr später siedelten sie sich komplett in Leipzig an. Damit wollten Faber und Faber nach eigenen Angaben ein "Zeichen gegen die Ausblutung des ehedem wichtigsten deutschen Verlagsstandorts" setzen.