Vor dem Leipziger Stadtderby haben rund 20 mutmaßliche Fans von Lokomotive Leipzig acht Menschen an einem Treffpunkt von Anhängern des BSG Chemie Leipzig attackiert. Vier Personen wurden dabei in der Nacht zum Sonnabend durch Schläge und Tritte leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Während der Attacke hätten die Angreifer immer wieder "Lok" skandiert.