In der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs sind am Dienstag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um Verletzte.

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen nahe dem Hauptbahnhof sind in Leipzig mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat am Dienstag gegen 17 Uhr eine Bahn der Line 4E, die vom Bahnhof kam und in die Goethestrasse abbiegen wollte, die entgegenkommende Linie 15 gestreift. Dabei wurden der Fahrer und zwei Fahrgäste der ersten Bahn sowie drei Insassen der entgegenkommenden Bahn leicht verletzt. Vier von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt.