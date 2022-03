Ein 41 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A9 nahe Leipzig schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel an einem Stauende auf einen anderen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.