Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge, will der Freistaat mehr als 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Rund 25 Millionen Euro sollen laut LVZ für den Straßenbau und -erhalt ausgegeben werden. Für weitere 15 bis 20 Millionen Euro soll in Schkeuditz eine neue Schwimmhalle gebaut werden. Ähnliche Ausgleichsprojekte, wie sie in Sachsen diskutiert werden, werde es in Sachsen-Anhalt nicht geben, hieß es aus Kreisen des Verkehrsministeriums in Magdeburg.