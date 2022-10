Yolanda Klug hatte gemeinsam mit ihrem Vater in der ersten Septemberhälfte 2019 einen Urlaub in Kalifornien verbracht. Dort hatte sie auch ihre zwei Jahre jüngere Schwester getroffen, die in Kalifornien lebt. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hatte Yolanda Klug am 25. September gegen 15 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Körnerstraße in der Leipziger Südvorstadt verlassen. Sie wollte zum Möbelhaus IKEA nach Günthersdorf fahren und am Abend mit einer Freundin eine Veranstaltung auf dem Campus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle besuchen. Den genauen Treffpunkt wollten die jungen Frauen telefonisch vereinbaren. Was nach dem Verlassen der WG, also in den Stunden ab zirka 15 Uhr passiert war, ist bis heute unklar. Fest steht: Um Mitternacht war Yolanda nicht in ihre WG zurückgekehrt und ihre Mitbewohner meldeten sie bei der Polizei als vermisst.



Spur nach Günthersdorf bei Leipzig

Die Polizei begann sofort mit der Suche nach der 23-Jährigen, denn nach Aussagen ihrer Mitbewohner hätte das Verschwinden auch eine medizinische Ursache gehabt haben können. Eine Annahme, die die Polizei später ausschloss. Polizeihunde verfolgten eine Spur der Vermissten von ihrer WG bis zum Südplatz in Leipzig, später auch bis zum Möbelhaus in Günthersdorf. Die Suche nach Yolanda hatte auch ihr Vater Peter Klug unterstützt. Am 29. September 2019 war er deswegen auch Studiogast bei "Kripo live". Anfang Oktober 2019 durchkämmte die Polizei mit einer Hundertschaft der Polizei, mit Hunden und Tauchern das Gebiet rings um das das Möbelhaus in Günthersdorf und den Saale-Elster-Kanal aber – ohne Erfolg.



Spur nach Halle

Polizeihunde hatten eine Spur von Yolanda Klug nach Halle zur Kunsthochschule Burg Giebichenstein verfolgen können. Ob die Studentin allerdings am Tag ihres Verschwindens tatsächlich, wie geplant, bei der Veranstaltung der Hochschule gewesen ist, scheint fraglich. Ihre Freundin hatte sie dort nicht getroffen. Andere Zeugen, die sie dort gesehen haben könnten, gibt es ebenfalls nicht. Die Polizei verfolgte die Spur dennoch und untersuchte eine am Tag nach dem 25. September 2019 zugeschüttete Baugrube. "Wir hatten einen Leichenspürhund eingesetzt, der im Kellerbereich der Burg angezeigt hatte. Daraufhin haben wir zahlreiche Ermittlungen unternommen. Wir haben einen Bodenradar über der Baustelle eingesetzt und auch über 30 Bohrungen gemacht, wo im Anschluss noch mal drei verschiedene weitere Leichenspürhunde eingesetzt wurden. Jedoch hatte keiner der Hunde eine weitere Spur angezeigt, sodass dieser Verdacht nicht weiter erhärtet werden konnte.", sagt Dorothea Benndorf, Pressesprecherin der Polizei in Leipzig.



Yolanda könnte auch zu einem früheren Zeitpunkt auf dem Campus der Kunsthochschule gewesen sein. Um das letztlich zu klären, sucht die Polizei noch immer nach Teilnehmern Veranstaltung, einer Filmvorführung zum Künstler Christo, am 25. September 2019.



Weitere offene Fragen

Yolandas Handy wurde am Tag ihres Verschwindens um 14:30 Uhr, also bevor sie zu IKEA aufgebrochen war, ausgeschaltet. Ob von ihr selbst oder von einer anderen Person, ist nicht bekannt. Das Umfeld von Yolanda wurde überprüft, Freunde und Familie befragt. Jedem noch so kleinen Hinweis waren die Ermittler nachgegangen. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen liegen bis heute nicht vor. Deshalb wird auch geprüft, ob Yolandas Verschwinden möglicherweise nur inszeniert worden ist und Yolanda lebt.