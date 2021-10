Nach einer Verpuffung in einer Leipziger Mietwohnung am Montag hat die Polizei einen 33 Jahre alten Mann festgenommen. Es besteht der begründete Verdacht, dass er für weitere Straftaten verantwortlich ist, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Leipzig erließ deshalb Haftbefehl gegen den Mann. Der Mann war bei der Verpuffung in dem Mehrfamilienhaus verletzt worden und liegt gegenwärtig im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem dringenden Tatverdacht in fünf Fällen aus. In einem weiteren Fall bestehe Tatverdacht, hieß es.