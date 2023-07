Ein idyllisches Fleckchen ist der Albrechtshainer See. Für sanftes Rauschen sorgen allerdings nicht die Wellen, sondern die Autobahn A14, die direkt am See vorbei führt. Nichtsdestotrotz ist die ehemalige Kiesgrube für die Menschen aus Brandis, Naunhof und Umgebung ein Erholungsort. Etwa 50 Anwohner sind in der vergangenen Woche zu einer Informationsveranstaltung gekommen. Sie wollten hören, was am See passieren soll.