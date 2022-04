Ukraine-Flüchtlinge Leipzig: Schwierigkeiten bei der Versorgung von Geflüchteten

Wer aus der Ukraine flieht, kommt oft ohne große finanzielle Reserven in Deutschland an. Ein Problem, wenn es darum geht, sich mit dem Nötigsten wie Lebensmitteln zu versorgen. In Leipzig organisieren deshalb auch Vereine Essensausgaben für ukrainische Geflüchtete – bei denen zum Beispiel über Ostern viele leer ausgingen. Wie steht es um die Lebensmittelversorgung der Geflüchteten in Leipzig?