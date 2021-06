In Leipzig hat ein Unbekannter am Montag eine Frau überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 4 Uhr im Leipziger Süden unterwegs. An der Haltestelle der HTWK kam ihr ein Mann entgegen, der sie dann verfolgte. In einer Seitenstraße attackierte der Fremde den Angaben zufolge die Frau, drängte sie in ein nahegelegenes Gebüsch und drückte sie dort zu Boden.