Die Organisatoren der für Sonnabend angekündigten "Tag X"-Demonstration in Leipzig wehren sich juristisch gegen das Verbot durch die Stadt. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts in Leipzig am Freitag sagte, ist gegen das Verbot ein Eilantrag eingegangen. Der zuständige Senat werde im Laufe des Tages darüber entscheiden. Kläger sei eine Privatperson, der Anmelder der Demo.