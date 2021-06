Ein Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag auf ein Polizeiauto in Leipzig gesetzt und die Beamten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizie mitteilte, hatte 30-Jährige auf einer Kreuzung an der Bernhard-Göring-Straße gesessen, als gegen 2 Uhr ein Streifenwagen vorbeikam. Der Mann setzte sich demnach auf das Dach des haltenden Wagens und zückte ein Messer. Anschließend kletterte er von dem Auto und fuchtelte mit dem Messer vor den Beamten herum.