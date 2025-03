Neue Rekorde und jede Menge Teamgeist

Heute ist Gottfried Klärung erfolgreicher denn je. Als er jünger war, hielt er noch keine Rekorde: "Da gab's immer bessere", sagt er gelassen. Doch mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Altersklasse kamen die Erfolge: "Dadurch, dass ich in die Atersklasse 95 reingekommen, habe ich das genutzt, um mehrere Weltrekorde aufzustellen."

Vor kurzem trat Kläring bei einem Wettkampf in Goslar an und zeigte, was er drauf hat: Für seine Leistungen wurde er mit Medaillen und Urkunden geehrt.

Die hat's noch nie gegeben, auch nicht in Europa. Und da bin ich eigentlich ein bisschen stolz drauf. Gottfried Klärung über die älteste Staffel Deutschlands

Besonders stolz ist Kläring auf seine Teilnahme an der sogenannten 360er-Staffel, in der das Durchschnittsalter der Schwimmer 90 Jahre beträgt. Gemeinsam mit seinem Team stellte er einen neuen Europarekord auf. Bei der Erinnerung daran, sagt er schmunzelnd: "Die hat's noch nie gegeben, auch nicht in Europa. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf."

Seit 60 Jahren im Wasser aktiv

Seinen zwölf Jahre jüngerer Trainingspartner Jörg Zimdahl kennt Kläring seit über 60 Jahren. "Wir sind über viele Jahrzehnte im Verein", erzählt er. Für ihn ist Gottfried Kläring auch ein Vorbild. "Zwei, drei Wochen bevor er in Gosslar Weltrekorde geschwommen ist, war er krank. Und dann macht er da mit und schwimmt erstmal Weltrekorde. Das ist nicht ohne."

Er macht jeden Früh Morgensport, geht zweimal in der Woche zum Training, nimmt an Wettkämpfen teil, kocht selber, wäscht und bäckt selber. Barbara Hessel Tochter von Gottfried Kläring

Ein aktiver Alltag – auch außerhalb des Wassers

Doch Gottfried Kläring ist nicht nur im Schwimmbecken aktiv, sondern auch im Garten. Zur Zeit gibt es da für ihn und seine Tochter nicht so viel zu tun, aber der Alltag des 94-Jährigen ist vollgepackt und sehr eigenständig, erzählt seine Tochter Barbara Hessel: "Er macht jeden Früh Morgensport, geht zweimal in der Woche zum Training, nimmt an Wettkämpfen teil, kocht selber, wäscht und bäckt selber."