Stunde der Wintervögel Coole Vögel und großes Geflatter: Vogelzählaktion in Leipzig

Vom 6. bis 9. Januar 2022 findet die "Stunde der Wintervögel" statt. Der Naturschutzbund (NABU) und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz haben dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen. Und das geht überall: vom Balkon oder Fenster aus, im Park oder mitten in der Stadt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich der Umweltorganisation zufolge über 260.000 Menschen an der bundeweiten Aktion. Damit sei das Vogelzählen die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. Unser Reporter Roland Kühnke hat sich nach Amsel, Drossel, Fink und vielen anderen Vögeln in Leipzig umgesehen.