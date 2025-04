Schockierende Fotos von letzten Kämpfen um Leipzig

Das Völkerschlachtdenkmal habe dabei eine entscheidende Rolle gespielt, erklärt der Leiter des Völkerschlachtdenkmals, Steffen Poser. "Der damalige sogenannte Kampfkommandant verschanzte sich hier und beschoss die einrückenden Amerikaner." Es seien noch Menschen auf beiden Seiten gestorben, erklärt Poser: "Und das in einem Moment, in dem die Stadt längst in den Händen der Amerikaner war und offiziell kapituliert hatte." Bildrechte: Gert Mothes

Wir wollen anhand bewegender Bilder vor Augen führen, wie schrecklich die Realität des Krieges ist und was die Zerstörungen bedeuten. Anselm Hartinger Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig

Die mehrere Meter großen Fotografien in der Ruhmeshalle ziehen die Blicke der Besucher auf sich. Und: Sie schockieren. Etwa das Foto eines toten Soldaten, dessen Gesicht zur Hälfte zerfetzt ist. "Wir wollen anhand bewegender Bilder vor Augen führen, wie schrecklich die Realität des Krieges ist und was die Zerstörungen bedeuten", verdeutlicht der Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, Anselm Hartinger. Die Gedenkausstellung ist bis zum 29. Juni zu sehen. Bildrechte: Gert Mothes

Gedenkfeiern in Leipzig und Umgebung

Auch an anderer Stelle ist in Leipzig und Umgebung dem Kriegsende und dem Ende des Nationalsozialismus gedacht worden. So hat es am Sonnabend am "Denkmal der 53" in Leipzig-Lindenthal eine Gedenkveranstaltung gegeben. Dort ermordete die Geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, am 12. April 1945 insgesamt 52 Häftlinge aus Leipziger Polizeigefängnissen. Bildrechte: Gert Mothes