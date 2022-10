Kunstaktion Völkerschlachtdenkmal Leipzig leuchtet für Frieden

Das Leipziger Völkerschlachtdenkmal wurde am Sonnabend in ein besonderes Licht getaucht. Künstlerinnen und Künstler wollten damit ein Zeichen für den Frieden setzen. Dafür sind am Abend viele Menschen kräftig in die Pedale getreten, denn für die Lichtshow am Abend war Muskelkraft gefragt.